صوفيا (أ ش أ)

أعلنت السلطات الصحية فى بلغاريا اليوم الأحد، تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت وزارة الصحة البلغارية - فى بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني - أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية وفاة شخصين اثنين جراء الإصابة بالفيروس و22 حالة تعاف تام.