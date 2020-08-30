وأضافت الوزارة أن 723 مريضاً بالفيروس يتلقون العلاج داخل المستشفيات، وأن 61 حالة منهم في وحدات العناية المركزة، فيما وصل إجمالي الحالات النشطة في البلاد حتى الآن إلى 4306 حالات.