بالإنفوجراف".. معلومات الوزراء" يستعرض مفهوم مصطلح "إنترنت الأشياء"

كتبت هند مختار

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف أوضح من خلاله أن مصطلح إنترنت الأشياء يشير إلى كيفية ربط الأجهزة المختلفة ببعضها في ضوء بروتوكولات الإنترنت المعروفة، وذلك بهدف تبادل البيانات وتخزينها بسهولة وسرعة ومر 30 عاما على أول جهاز استخدم تقنيات إنترنت الأشياء والآن يمكن استخدام تطبيقات إنترنت الأشياء في جميع أنواع الأجهزة

وأشار تقرير،"إنترنت الأشياء: تطبيقات في قطاع الأعمال" الصادر عن وحدة إستخبارات الإيكونوميست بأن نصف الأرباح المتوقعة نتيجة تطبيقات إنترنت الأشياء في قطاع الأعمال بحلول عام 2025 تأتي من دول خارج أمريكا الشمالية وأوروبا.

وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم 2020.

وأوضح الانفوجراف أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020