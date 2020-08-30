باحث اقتصادى يكشف أهمية المنطقة الصناعية بقناة السويس فى جذب الاستثمار.. فيديو

كتب أحمد عرفة

أكد محمد نجم، الباحث الاقتصادى، أهمية مشروع قناة السويس وانعكاسه الكبير على الاقتصاد المصرى، موضحا أنه منذ تدشين مشروع قناة السويس الجديد في عام 2014 وهناك إرادة مصرية على أن يكون هذا المشروع له دور كبير في تطوير الاقتصاد المصرى ودعمه والاستفادة من الموقع المتميز لقناة السويس.



وأضاف الباحث الاقتصادى، في تصريحات للإعلامية ندى رضا، على قناة إكسترا نيوز، أن المبالغ التي تم تحصيلها من المصريين لتنفيذ المشروع الجديد لقناة السويس ذهب ثلثها فقط لحفر التفريعة الخاصة بالقناة، بينما الثلثين الأخرين ذهبا إلى إنشاء المنطقة الصناعية الكبرى حول القناة.



وأشار الباحث الاقتصادى، إلى أن المنطقة الصناعية سيكون لها دورا كبيرا للغاية في دعم الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات بشكل كبير.



وفى وقت سابق اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لنشاط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومتابعة التعاقدات الجارية بالنسبة للقطاعات الاستثمارية المستهدفة بالمناطق الصناعية والموانئ.