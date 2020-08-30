انقطاع المياه عن أكثر من 15 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ بأحد الخطوط

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي "روكسى – الخليفة المأمون – منشية البكرى – جميع مناطق عين شمس – المطرية - حدائق الزيتون – حلمية الزيتون – حدائق القبة – مساكن الشركة السعودية – كوبرى القبة - منشية الصدر - العباسية" ننتيجة خط مياه شرب قطر 1200 مم القادم من محطة مسطرد لتغذية بعض مناطق مصر الجديدة، فى أثناء تنفيذ اعمال طرق بمنطقة عين شمس.

وأكدت الشركة أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها لافتة الي انها ستبذل قصارى جهدها فى إنهاء أعمال الإصلاح فى أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.