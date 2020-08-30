وكانت الوكالة قد نقلت عن مصدر بوزارة الدفاع الهندية، في وقت سابق، أن الهند قد تنسحب من هذه التدريبات الدولية، نظرًا لأن قوات من الصين وباكستان تخطط أيضا للمشاركة فيها، وقد تدهورت علاقات نيودلهي مع البلدين مؤخرا وشهدت توترات.

ومن المقرر أن يزور وزير الدفاع الهندي روسيا في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر المقبل، للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع منظمة شانغهاي للتعاون، ولكن من المرجح ألا تجري محادثات ثنائية مع نظيره الصيني على هامش الاجتماع بسبب توتر العلاقات، بحسب الوكالة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت، في وقت سابق، بأن تدريبات (القوقاز- 2020) ستجري بمشاركة ممثلي 5 دول أجنبية.