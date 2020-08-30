النيابة تأمر بحبس عمر حافظ المتهم فى واقعة فتاة فيرمونت

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم "عمر حافظ" احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت، وذلك بعد إلقاء القبض عليه نفاذًا لقرار النيابة العامة يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وقد واجهته النيابة العامة بالاتهامات المسندة إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
النيابة تأمر بحبس عمر حافظ المتهم فى واقعة فتاة فيرمونتالأحد، 30 أغسطس 2020 11:36 ص
المستشار حماده الصاوي النائب العام
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
النيابة العامة تأمر بحبس طباخ بدار ايتام بمصر القديمة لتحرشه بالفتياتالسبت، 29 أغسطس 2020 11:34 م
النيابة العامة تأمر بحبس المتهم بذبح وقتل ابنة عمه وطفليها في كفر الدوارالسبت، 29 أغسطس 2020 04:58 م
النيابة العامة تأمر بحبس أمير زايد بواقعة الاغتصاب الجماعى لفتاة فيرمونت 2014 بعد ضبطه أثناء محاولته الهروب للخارج.. وتفعيل إجراءات الملاحقة الدولية للمتهمين الهاربين.. وتؤكد تصديها لأى اعتداء على جسد المرأةالخميس، 27 أغسطس 2020 02:33 م
النيابة العامة تأمر بحبس المتهم أمير زايد 4 أيام على ذمة التحقيق بقضية "فيرمونت"الخميس، 27 أغسطس 2020 01:48 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة