النمسا تسجل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، عن تسجيل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة .

وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الاحد، أن اجمالي الاصابات بالفيروس فى النمسا بلغ 27 الفا و166 حالة وقد تعافى منها 23 الفا و70 حالة بينما توفى 733 حالة.

وذكر البيان أنه يتواجد بالمستشفيات للعلاج 140 حالة منها 30 حالة في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن أعلى الاصابات الجديدة تم تسجيلها فى العاصمة فيينا وبلغت 51 حالة يليها النمسا السفلى 40 حالة ثم تيرول 33 حالة بينما لم تسجل ولاية كارينثيا أي اصابات جديدة .