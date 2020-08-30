اليوم السابع
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المفتى يشيد ببسالة أبطال القوات المسلحة فى القضاء على البؤر الإرهابية بسيناء

الأحد، 30 أغسطس 2020 09:42 م
المفتى يشيد ببسالة أبطال القوات المسلحة فى القضاء على البؤر الإرهابية بسيناء فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

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أشاد فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بالبطولات والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة في سبيل الدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته، ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان والاستقرار.
 
كما أشاد مفتى الجمهورية فى بيانه اليوم بعمليات المداهمات الواسعة التى يشنها أبطال القوات المسلحة لتطهير أرض الوطن من دنس الإرهابيين وجماعاتهم الضالة، حيث تمكنت القوات المسلحة -حسب بيان المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة- تتبع ورصد وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر الإرهابية ملجأ لها، ومرتكز لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين، وقد أسفرت الجهود من 22 يوليو وحتى 30 أغسطس، فى تدمير317 وكرا وملجأ ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء، تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها"، وأسفرت الجهود أيضاً عن استهداف وتدمير 10 عربات دفع رباعى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية، ومقتل 73 عنصرا تكفيريا يتخذون من الملاجىْ أوكاراً لهم.
 
ودعا مفتي الجمهورية جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف ودعم القوات المسلحة والشرطة بكل قوة في حربهما ضد جماعات الضلال والغدر والإرهاب.
 
كما دعا فضيلة المفتى إلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب، والعمل على نشر الأمن والاستقرار فى مختلف ربوع مصرنا الغالية .
 
وقال فضيلة المفتى: إن الشعب المصري ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التي يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل خلال قيامهم بواجبهم الوطني، لتطهير سيناء الحبيبة من أوكار الإرهاب وعصاباته وفلوله؛ من أجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.
 
وأشاد مفتى الجمهورية بيقظة أبطال القوات المسلحة وأجهزة الشرطة وتضحياتهم فى مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية التى تنفذ أجندات ومؤامرات خبيثة لنشر الدمار والخراب فى كل مكان. 
 
وشدد مفتى الجمهورية على أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في كل مكان، وأنه يستهدف خير أجناد الأرض، لأنهم يتصدَّون بكل قوة لعملياتهم الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداء لوطننا الغالي مصر حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاسقرار .
 
وتوجه مفتي الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن من أبنائه المخلصين من أبطال القوات المسلحة والشرطة البواسل بموفور رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار.

 


سيناء اليوم

القوات المسلحة

بيان القوات المسلحة اليوم

شمال سيناء

القضاء على الارهابيين فى سيناء

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