المشدد 5 سنوات لصاحب محل ملابس لحيازته حشيش لترويجه بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، صاحب محل ملابس بالسجن المشدد 5 سنوات لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدي، ومحمد بده، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 3034 لسنة 2020 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، ليوم 16 ديسمبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من قسم أول العاشر من رمضان يفيد قيام الرائد محمد الفرماوى، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط " مينا س ن" 29 سنة صاحب محل ملابس، بحيازته كمية من مخدر الحشيش، تزن 294 جرام، بقصد الاتجار.

وتم إحالته من قبل طارق ناجى، وكيل النيابة الكلية بجنوب الزقازيق، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.