المخرج الأمريكى مايكل مور يؤكد تفوق ترامب فى بعض الولايات الرئيسية

كتبت ريم عبد الحميد

قال مخرج الأفلام الوثائقية الأمريكى مايكل مور إن الرئيس ترامب يكتسب زخما على ما يبدو فى بعض الولايات الرئيسية، محذرا من أن الليبراليين يخاطرون بتكرار ما حدث فى عام 2016 عندما شطب الكثيرون ترامب قبل أن يرونه يدخل البيت الأبيض، وبحسب ما ذكرت صحيفة الأوزرفر البريطانية، فإن مور قال: "عذرا للاضطرار لتقديم تقصى الحقيقة مجددا".

وكان مور واحدا من المراقبين السياسيين القلائل الذين تنبأوا بفوز ترامب على هيلارى كلينتون فى عام 2016، حيث قال إن الحماس لترامب يرتفع بشكل كبير فى مناطق رئيسية مقارنة بمنافسه الديمقراطى جو بايدن.

وقال مور على صفحته على فيس بوك مساء الجمعة: "هل أنتم مستعدون لانتصار ترامب، هل أنتم مستعدون نفسيا لكى يتفوق عليكم ترامب مجددا؟ هل تبدون ارتياحا فى ثقتكم بأنه لا سبيل أمام فوز ترامب؟ هل أنتم مسرورون بالثقة التى وضعتموها فى الحزب الديمقراطى لإلغاء هذا".

واستشهد مور باستطلاعات رأى فى ولايات رئيسية مثل مينسوتا وميتشيجان التى تؤكد أن الرئيس يقترب وأحيانا يتفوق على منافسه.

وقال مور: إن حملة بايدن قد أعلنت لتوها أنه سيزور عدد من الولايات لكن ليس من بينها ميتشيجان؟ هل يبدو ذلك مألوفا، مشيرا على ما يبدو إلى سباق هيلارى كلينتون عام 2016 عندما ارتكبت خطأ بتجنب بعض الولايات التى مالت بعد ذلك لترامب.

وقال مور المعارض بقوة لترامب: "أحذركم قبل حوالى 10 أسابيع. مستوى الحماس من قاعدة ترامب الـ 60 مليون أعلى بكثير، ولا يوجد الكثير بالنسبة لجو بايدن". وطالب الناخبين بعدم الاعتماد على الديمقراطيون للتخلص من ترامب، مشيرا إلى ضرورة القيام بذلك بأنفسهم بحث غيرهم على الذهاب والتصويت.