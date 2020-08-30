اللواء شريف سيف الدين مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد بدرجة وزير

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إصدار قرار بتعيين اللواء أ. ح شريف سيف الدين، مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد، بدرجة وزير.

وشغل اللواء أ.ح شريف سيف الدين، منصب رئيس هيئة الرقابة السابق وهو من مواليد 1963 تخرج فى الكلية الحربية عام 1985 وتدرج فى المناصب المختلفة بالقوات المسلحة، حيث يتمتع بخبرات متنوعة نتيجة تأهيله العلمى وعمله بالوحدات القتالية والإدارية والمالية والتكنولوجية والتخطيط والتفتيش حتى شغل رتبة اللواء وعين قائدا لقوات حفظ السلام المصرية فى جنوب السودان وملحق وزارة الدفاع بألمانيا ثم قائدا للمنطقة الجنوبية العسكرية فمديرا لادارة المشاه.

كما حصل على العديد من المؤهلات العلمية ومنها بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس شعبة إدارة أعمال وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان ودكتوراه الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية ودكتوراه التخطيط الاستراتيجى والأمن القومى من جامعة الدفاع الوطنى بالصين.

كما حصل على العديد من الأنواط والأوسمة الرفيعة ومنها ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة وميدالية 25 يناير ونوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى ونوط الخدمة الممتازة.