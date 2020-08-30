الكمامة وكواشف للحرارة إجراءات وقائية للمترددين على الحدائق بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

أكد محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة، أن هناك عدة ضوابط وإجراءات لدخول الحدائق ذات الأسوار بمدينة المنصورة، وهى الالتزام بإجراءات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك مع العمل على استمرار أعمال التعقيم والتطهير، بالإضافة إلى الكشف على المترددين من خلال كواشف الحرارة لقياس درجات الحرارة، للحرص على صحة المواطنين.

وأشار عبد الباقى إلى أن حى غرب المنصورة يمتلك 6 حدائق عامة محاطة بالأسوار، ألا وهى حديقة البانوراما، والشهداء، وعروس النيل، وحديقة شجرة الدر بمنطقة المشاية السفلية وشارع الجمهورية، وحديقة الزراعيين بمنطقة شارع الجيش، وحديقة الفردوس بمنطقة المجزر، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من الحدائق الموجودة بالمحافظة، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود من أجل السيطرة على تلك الأماكن وأوضح أن حديقة شجرة الدر لها نصيب كبير من إقبال المواطنين .

يذكر أنه قام رئيس الحي قام بجولة فى الحدائق العامة الكائنة بنطاق الحى، بعد افتتاحها أمام المواطنين بعد فترة إغلاق طويلة كإجراء احترازى فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الوباء العالمى .

وقد رافق رئيس حى غرب المنصورة خلال جولته المهندس فؤاد النحاس مدير عام الحدائق، وتم خلال الجولة التأكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واوضح عبد الباقي أن ذلك جاء تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، بشأن تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا، وعدم استقبال أكثر من 50% من الطاقة الاستيعابية للحدائق، وإلزام جميع الزوار بارتداء الكمامات.