الفريق أسامة ربيع يتابع تطوير جراج هيئة قناة السويس فى جولة ميداينة .. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، جراج الهيئة المركزي بالإسماعيلية، بحضور المهندس جمال أبو الخير، مدير إدارة التخطيط والبحوث، والمهندس كمال فاروق، رئيس قسم النقل بالإسماعيلية وعدد من قيادات الهيئة ، وشملت الجولة ساحات انتظار السيارات ومخازن وورش الإصلاح والصيانة وورشة الديزل الجديدة.

وخلال الجولة، اطلع الفريق أسمة ربيع، على خطة تطوير الجراج وتحديث أسطول السيارات بمختلف أنواعها، كما تعرف على نظام الأرشفة الإليكترونية الجديد ونظام الاستعلام عن مخزون قطع الغيار واستهلاك البنزين والسولار، وتسجيل الأعطال.

وأشاد الفريق أسامة ربيع، بالجهد المبذول لتنظيم وإدارة منظومة وأقسام النقل بالهيئة، ووجه بتعظيم الاستفادة من ورش الهيئة ودراسة الاستفادة منها في عمل إصلاحات لجهات خارجية.