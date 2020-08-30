اليوم السابع
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العميد السابق لإعلام القاهرة: يجب تفنيد أكاذيب وشائعات إعلام الشر

الأحد، 30 أغسطس 2020 10:37 ص
العميد السابق لإعلام القاهرة: يجب تفنيد أكاذيب وشائعات إعلام الشر الدكتورة ليلى عبدالمجيد
كتب سمير حسنى

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دعت الدكتورة ليلى عبدالمجيد العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى ضرورة تصنيف فئات الجمهور لتوجيه رسائل محددة إلى كل فئة، خاصة أن هناك تاريخ طويل من عدم الثقة، منوهة بأهمية التحدث عن الإنجازات مقابل تفنيد الأكاذيب والشائعات التي تروج لها وسائل إعلام عميلة معروف انتمائها وتمويلها.

وقالت العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، في تصريحات لقناة "اكسترا نيوز"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتحدث عن أهمية دور الإعلام سواء في إظهار الإنجازات أو الأعمال التي تتم، مطالبة بتسليط الضوء على الأخطاء الموجودة في المجتمع، لافتة إلى أن العشوائيات شوهت مصر وإعلام الشر يشكك في الإنجازات.

 

وأضافت أن الإعلام الإخباري يقوم بدور محدد مثل الافتتاحات لكن هناك دور آخر يعتمد على الأعمال التنسيقية.

 


ليلى عبدالمجيد

اعلام القاهرة

السيسي

اعلام الشر

الاكاذيب

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