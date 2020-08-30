"العلاج بالفن" برنامج جديد بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان

كتب محمد صبحى

طرحت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان برنامج دبلوم للعلاج بالفن ويهدف إلى التعرف على المبادئ الأساسية الخاصة بمجال العلاج بالفن، والتعرف على المضمون الفلسفي والنظري والتطبيقي للعلاج بالفن، وممارسة بعض المهارات والتقنيات الخاصة بمجال العلاج، والتواصل مع الفئات العادية وغير العادية من خلال وسائط الفن التشكيلي، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور محمود حامد عميد الكلية.

وقال بيان صادر عن جامعة حلوان ، يعد العلاج بالفن هو التخصص الذي يتناول النشاط الفني لأغراض تعبيرية تنفيسية تشخيصية لاغراض علاجية، فالفن كلغة فريدة يتيح للانسان إسقاط مابداخله من مكونات قد لايستطيع التعبير عنها لفظيا، ومن هنا نشأت فكرة إعداد هذا الدبلوم تأصيلاً لفكرة العلاج بالفن كمجال إنساني حديث يكون من شأنه تأهيل العديد من الكوادر كأحدي الأهداف المستقبلية التي تنشدها الكلية.

ويكون الحد الأدنى لنيل درجة الدبلوم فصلين دراسيين أساسيين ويكون الحد الأقصى 6 فصول دراسية، وتكون متطلبات الدراسة كالتالي:

- أن يكون الطالب حاصلا على بكالوريوس في التربية الفنية أو النوعية تخصص التربية الفنية أو كليات الفنون أو مايعادلها.

- بكالوريوس من أحد كليات التربية أو التربية النوعية بكافة تخصصاتها أو مايعادلها.

-بكالوريوس أقسام علم النفس أو الطب النفسي أو الصحة النفسية، بالكليات الأخرى ومايعادلها.

-بكالوريوس من أحد الجامعات المعتمدة بوزارة التعليم العالي أو المجلس الأعلى للجامعات بشرط الحصول على دبلوم اكلينيكي في علم النفس أو مايعادلها أو تقديم شهادة خبرة من احد مراكز العلاج النفسي أو العلاج بالفن المعتمدة.

ويأتي طرح البرنامج في ظل الأهتمام المتزايد بمجال العلاج بالفن وتطبيق برامجه بالمؤسسات المختلفة التي تعمل على خدمة الفرد لذا كان من الضروري أن يُعد المعالج بالفن إعدادًا أكاديمياً وعلميا مناسباً.

ويتم التقدم للبرنامج عقب استيفاء الطالب للأوراق التالية:

1-أصل المؤهل الدراسي البكالوريوس.

2- بيان تقديرات السنوات الخمس.

3- أربعة صور شخصية حديثة.

4-أصل شهادة الميلاد.

5-صورة البطاقة الشخصية سارية.

6-أصل شهادة التجنيد للذكور.

7-سداد المصروفات الدراسية.

8-حافظة بلاستيك.

9-ملء استمارة الالتحاق.

ويمكن للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالبرنامج الحصول على المزيد من المعلومات من خلال مكتب الدراسات العليا بكلية التربية الفنية جامعة حلوان.