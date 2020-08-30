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العربية: الجيش الليبي يعلن عن انتشار مكثف للميليشيات في العاصمة طرابلس

الأحد، 30 أغسطس 2020 05:44 م
العربية: الجيش الليبي يعلن عن انتشار مكثف للميليشيات في العاصمة طرابلس الجيش الليبى
كتب أحمد عرفة

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أعلن الجيش الليبي عن انتشار مكثف للميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق أصدر فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسى الليبى لحكومة الوفاق، السبت قرارا بتكليف وزير دفاع ورئيس أركان جديدين في طرابلس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان فائز السراج قرر الجمعة، إيقاف وزير داخلية الوفاق فتحى باشاغا عن العمل، وإحالته إلى التحقيق، ونص قرار السراج على إيقاف باشاغا عن العمل احتياطيا، ومثوله للتحقيق أمام المجلس الرئاسى فى مدة أقصاها 72 ساعة من صدور القرار.

الجيش الليبى

طرابلس

المليشيات

ازمه ليبيا

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