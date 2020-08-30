اليوم السابع
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العاصمة للدراسات: السيسى يريد جعل الاقتصاد المصرى من أفضل 10 اقتصادات خلال 2030

الأحد، 30 أغسطس 2020 12:12 ص
العاصمة للدراسات: السيسى يريد جعل الاقتصاد المصرى من أفضل 10 اقتصادات خلال 2030 الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تفقده محور المحمودية
كتب محمد عبد المجيد

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قال خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن كل يوم هناك رئة جديدة تضاف للاقتصاد المصرى، مما يوضح على عزم الرئيس عبد الفتاح السيسى للوصول في 2030 أن يكون الاقتصاد المصرى ضمن أفضل 10 اقتصاديات على مستوى العالم. 
 
وأضاف رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلى في برنامجها المواجهة المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر اليوم تبنى مدن الجيل الرابع، وأن محور المحمودية الجديد الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت، خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات بنطاق محافظة الإسكندرية، هو رئة جديدة للمحافظة ما يسهل الانتقال بين ارجاء المحافظة في فترة قليلة. 
 
 
وأكد خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن ما يحدث معناه أن جائحة كورونا أربكت كل اقتصاديات العالم، بينما في مصر هناك افتتاحات جديدة لمشاريع جديدة حتى تستطيع الدولة المصرية أن تعيد بناء دولة عصرية يستحقها المواطن المصرى. 
 
وأضاف رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية أن المناطق العشوائية تكمن خطورتها فى إنشائها دون اتخاذ التصاريح الرسمية، وبالتالى تضغط على الخدمات المقدمة من قبل الحكومة، مثل الكهرباء أو المياه والصرف الصحى، مؤكدا أنه لا بد من إعادة تنسيق وتنظيم تلك المخالفات من جديد، حتى تتم السيطرة على العشوائيات. 

محور المحموديه

محافظه الاسكندريه

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

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