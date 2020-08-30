اليوم السابع
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الصين تعدل قواعد الصادرات لعرقلة بيع "تيك توك" فى الولايات المتحدة

الأحد، 30 أغسطس 2020 01:11 م
الصين تعدل قواعد الصادرات لعرقلة بيع "تيك توك" فى الولايات المتحدة تكبيق تيك توك
وكالات

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في الوقت الذي تتسابق فيه شركتين أميركيتين لشراء تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني تيك توك داخل الولايات المتحدة، قامت الصين بتعديل قواعد مراقبة الصادرات لعرقلة عملية البيع.
 
وبحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، قال أستاذ التجارة الدولية فى جامعة الأعمال والاقتصاد الدولية الصينية، كوى فان، إن منتجات شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق تيك توك، ستغطيها ضوابط التصدير الجديدة.
 
وقيدت وزارة التجارة الصينية ووزارة العلوم والتكنولوجيا التابعة لها تصدير "التكنولوجيا القائمة على تحليل البيانات لخدمات توصية المعلومات الشخصية".
 
وأضاف فان في مقال نشرته وكالة أنباء الصين (شينخوا)، "يجب على بايت دانس الحصول على ترخيص، إذا ما رغبت في بيع منتجاتها التقنية داخل الولايات المتحدة"، فيما سيتم نقل البيانات والخدمات التقنية إلى الخارج على الأرجح، وفقا لمقال الأستاذ الصيني.
 
وتابع: "من المستحسن أن تدرس بايت دانس بعناية هذا الأمر قبل اتخاذ إجراء أي شيء". 
 
وتتنافس شركتي مايكروسوفت وأوركل لشراء تطبيق تبادل الفيديو الشهير تيك توك، الذي يملك أكثر من 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.
 
زكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أصدر أمر تنفيذيا بإغلاق التطبيق داخل الولايات المتحدة بسبب مخاوف أمنية تتعلق بإمكانية وصول النظام الصيني إلى بيانات المستخدمين داخل أميركا، فيما تنفي شركة بايت دانس هذا الأمر.
 
لكن لم يتم الجزم بشأن ذهاب الصين إلى عرقلة هذه الصفقة تحديدا من خلال القانون الجديد المتعلق بالتصدير.
 
يقول كبير المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، سكوت كيندي "إنهم يستعرضون عضلاتهم، يمكن أن تكون هذه المحاولة لمنع البيع تماما، أو لمجرد رفع السعر".
 
وجاءت التغييرات التي أجرتها الصين على قواعد التصدير، في الوقت الذي أشارت فيه بايت دانس، إلى أنها على وشك التوصل إلى حل بشأن مستقبل أعمال تيك توك في الولايات المتحدة.
 
وسبق للصين أن قامت بإجراءات مماثلة لمنع الصفقات التجارية بشكل غير صريح، حيث ألغت شركة "كوالكوم" الأميركية صفقة تقدر بـ 44 مليار دولار لشراء شركة "إن إكس بي" الهولندية، بعد أن فشلت في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية الصينية.
 

تطبيق التواصل الاجتماعى

تيك توك

الولايات المتحدة

الصين

مراقبة الصادرات

امريكا

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