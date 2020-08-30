الصحة توضح إجراءات الوقاية من كورونا للعاملين فى الحضانات

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن التعليمات والارشادات التي سيتم اتباعها داخل الحضانات للحماية من عدوى كورونا .

وتضمت الارشادات البقاء بالمنزل حال ظهور أعراض مرضية والحرص الدائم علي ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي مع غسيل الأيدى وتطهير وتنظيف الأسطح .

يشار إلي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف