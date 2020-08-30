اليوم السابع
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الصحة تتابع الإجراءات الاحترازية بالأقصر استعدادا لاستقبال السائحين

الأحد، 30 أغسطس 2020 06:02 م
الصحة تتابع الإجراءات الاحترازية بالأقصر استعدادا لاستقبال السائحين وزيرة الصحة
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال مسؤول فى وزارة الصحة، إن الوزارة تتابع جميع الاستعدادات والإجراءات الاحترازية لاستقبال السياح بمحافظة الأقصر. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، على فضائية "DMC"، مع الإعلامية سارة حازم، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تفقدت الحجر الصحى بمطار الأقصر، لمتابعة الإجراءات الوقائية المتخذة في مواجهة فيروس كورونا، موضحا أن الزيارة شملت تفقد الاستعدادات النهائية تمهيدا للتشغيل التجريبى لمنظومة الصحة الشاملة.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تفقدت مطار الأقصر الدولي، وكان في استقبالها المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، وذلك في إطار جولتها التفقدية، اليوم الأحد، لمتابعة الاستعدادات النهائية تمهيداً للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

 


الأقصر

وزيرة الصحة

السياح بالأقصر

السياحة فى الأقصر

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