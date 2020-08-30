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"الصحة اللبنانية" تكشف عن إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 30 أغسطس 2020 07:08 م
"الصحة اللبنانية" تكشف عن إصابات جديدة بفيروس كورونا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة فى لبنان، عن تسجيل 595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و5 حالات وفاة، وذلك خلال أخر 24 ساعة وفق البيان اليومى حول مستجدات الوباء.  

ويصل العدد الإجمالى للحالات المصابة فى لبنان، إلى 16870 إصابة، والوفيات إلى 160 حالة، وتم تسجيل أكثر من 4 آلاف حالة شفاء سواء عن تحاليل مخبرية أو جدول زمنى لاختفاء الاعراض. 

وناشدت "الصحة اللبنانية" جموع المواطنين على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية خلال الفترة المقبلة والحرص على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة، وغسل اليدين المتكرر.

وكانت "الصحة اللبنانية" قد أعلنت بالأمس عن تسجيل 662 اصابة بفيروس كورونا إضافة إلى تسجيل 7 حالات وفاة. 


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