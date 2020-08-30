اليوم السابع
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الشرطة السعودية تضبط شخصا أطلق النار فى الأحياء السكنية بالطائف

الأحد، 30 أغسطس 2020 11:01 ص
الشرطة السعودية تضبط شخصا أطلق النار فى الأحياء السكنية بالطائف الشرطة السعودية
وكالات

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صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يطلق النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش داخل أحد الأحياء السكنية معرضاً حياة الآخرين للخطر، والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره".

فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف، من تحديد هويته والقبض عليه ( وهو مواطن في العقد الثالث من العمر)، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

هذا وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".


الشرطة السعودية

الطائف

السعودية

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