الشائعات فى تقرير فالصو.. البرلمان لم يفرض رسوما على مستخدمى مواقع التواصل.. وتصريحات شيخ الأزهر عن غرامة الرسوب بالجامعات "مزيفة"

نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الأحد 30 أغسطس 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أن عددا من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تداولوا منشورا يزعم أن هناك ترحيبا برلمانيا لمقترح بقانون لفرض رسوم على مستخدمى فيسبوك وجوجل وجميع تطبيقات التواصل الاجتماعى، وهو ما أثار حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا، وخاصة أن المنشور منسوب إلى صفحة تحمل لوجو جريدة الشروق.

بمزيد من البحث تبين أنه لا أساس لها من الصحة لهذا المقترح البرلمانى، وقال النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن مقترحات وضع تسعيرة على مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي ضد الدستور الذى ينص على حرية التعبير والحق فى الاتصال، لافتاً إلى أن تلك المواقع هدفها التواصل بين الناس والتعارف فيما بينهم، وهذه التصريحات منذ عام 2017 .





كما رصد موقع فالصو، منشورا على "فيسبوك" مصحوبا بصورة للإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، يحمل تصريح منسوب إليه يقول فيه " فقط فى مصر مكافأة التفوق لطلاب الجامعات 87 جنيها وغرامة الرسوب 8 آلاف جنيه" وجاءت تلك التصريحات من خلال صفحة لجريدة الشروق على فيسبوك، وهو ما أثار حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

وبالبحث عن حقيقة تلك التصريحات المنسوبة إلى شيخ الأزهر، تبين أن تلك التصريحات هى تصريحات مزيفة وغير حقيقة ومنسوبة للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، دون أن تصدر عنه بجريدة الشروق، أو فى أى من المواقع الإخبارية الكبرى لم تجد أى من هذه التصريحات.

وبمزيد من البحث تبين أن المادة 272 نظمت إجراءات صرف مكافآت التفوق لطلاب الجامعات والتى تنص على "يمنح الطلاب المستجدون من أبناء جمهورية مصر العربية، الذين لا يجاوز ترتيبهم في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الثلاثين في شعبة العلوم والعشرة في شعبة الآداب والخمسة في امتحان كل من شهادات الدراسة الثانوية الفنية مكافأة قدرها مائة وعشرون جنيهًا سنويًا لكل منهم، كما يمنح الطلاب المستجدون من أبناء جمهورية مصر العربية الحاصلون على 80% على الأقل فى التقدير العام لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أو امتحان شهادة الدراسة الثانوية الفنية من غير المشار إليهم في الفقرة السابقة مكافأة به قدرها أربعة وثمانون جنيهًا، ويستمر صرف المكافأة المشار إليها بالفقرتين السابقتين للطلبة الحاصلين عليها بالفئات المذكورة إذا حصل الطالب في امتحان النقل على تقرير عام جيد جدًا.





وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات، تداولت عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى تصريحات لنقيب المحامين تحتوى على ازدراء الدين المسيحى.

وبالبحث عن الحقيقة حول هذه التصريحات المنسوبة لنقيب المحاميين، اتضح أنها مزيفة، ونفى رجائى عطية نقيب المحامين بنفسه ادعاء البعض بأنه يزدرى الدين المسيحى، قائلا: "الذى يدعى أننى ازدرى المسيحية جاهل، فهو دين سماوى برسالة المسيح الذى أثنى عليه القرآن وأمرنا بالإيمان به"، وفقا لبيان صادر عن النقابة، كما أكد نقيب المحامين، على إيمانه الراسخ العميق بالسيد المسيح عليه السلام، وبرسالته، وهو إيمان مستمد مما أمرنا به الله تعالى في قرآنه الكريم، مضيفا: "على من يدعى أنني أزدري المسيحية أن يرجع إلى كتبي ومؤلفاتي ومقالاتي ليعرف كيف مجدت المسيح عليه السلام، وكتبت كثيرًا عن محبتي له".





وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، انتشار أخبار مزيفة على عددا من المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا، بشأن فرض غرامات على المواطنين الذين يتجاوز استهلاكهم الشريحة الخامسة من الكهرباء.

وبمزيد من البحث عن الحقيقة تبين نفى الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لصحة تلك الأخبار، قائلا إنه لا صحة لما تردد عن فرض غرامات عند زيادة العداد، ولكن عند زيادة الاستهلاك ترتفع أسعار الكهرباء، موضحا أن ما يتم خصمه هو فرق حساب عند الانتقال بين الشرائح.

متحدث وزارة الكهرباء أضاف أيضًا، أن العداد الذكي يطبق طريقة للمحاسبة عند تجاوز الاستهلاك شريحة معينة، فعند الانتقال من شريحة لأخرى يقوم العداد بالمحاسبة من البداية بعد الدخول في الشريحة الجديدة، مستطردًا :"على سبيل المثال إذا تخطى المستهلك الألف كيلو وات يكون قد دخل إلى الشريحة السابقة وبالتالي يصبح مدين بـ 270 جنيها تخصم من الشحن الجديد".