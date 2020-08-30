السيسى للمعتدين على الأرض الزراعية: "هذه أرضنا التى نأكل منها لماذا تتعدون عليها"

كتب رامى محيى الدين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات أمس:" هذه أرضنا التي نأكل منها لماذا تتعدون عليها، الدولة بجميع مؤسساتها مسئولة عن الحفاظ على الدولة المصرية، مخالفات البناء عدو إذا أردت أن تبنى دعنى أخطط لك حتى لو كانت على أرض زراعية".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من الرسائل الحاسمة للشعب المصرى، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية، وتحدث الرئيس عن العديد من الملفات الشائعة والتي يأتي على رأسها مخالفات البناء، مؤكدا على خطورة هذا الملف وما يشكله من خطر لا يقل أهمية عن قضية سد النهضة.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن قضية وقف مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية هو تكليف وتحدي واختبار للحكومة، معلقا: "ده أمر بقوله على الهواء لمن لا يستطيع أن يتصدى لمشاكل بلده مش عيب يسيب مكانه".