اليوم السابع
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السياحة المغربية تخسر 33% من عائداتها فى النصف الأول لعام 2020

الأحد، 30 أغسطس 2020 12:18 م
السياحة المغربية تخسر 33% من عائداتها فى النصف الأول لعام 2020 المغرب
كتبت آمال رسلان

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تراجعت عائدات السياحة في المغرب بنسبة 33% خلال النصف الأول من العام الجاري، في ظل التقييدات التي فرضت في ذات الفترة على السفر للحد من انتشار فيروس كورونا، وأوضحت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في المغرب، أن عائدات السياحة تراجعت بنسبة 33,2% خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري، أي 11,1 مليار درهم، وفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء.
 
وأكدت المديرية، أن قطاع السياحة شهد انخفاضا في قيمته المضافة بنسبة 7% في الربع الأول من العام الجاري، بعد زيادة قدرها 2,9 في المائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مضيفة أن عدد السياح الوافدين تراجع بنسبة 63% في نهاية يونيو الماضي، فيما تراجع عدد ليالي المبيت في الفنادق بنسبة 59%.
 
وبالنسبة لشهر يونيو، سجلت المذكرة أن عدد ليالي المبيت استقرت عند 68.199 ليلة، أي بانخفاض نسبته 97% في سنة واحدة، مضيفة أنه من المتوقع حدوث تطور أفضل على الرغم من تواضعه، في الأشهر المقبلة، وذلك أساسا بفضل انتعاش السوق السياحة المحلية.
 
وكانت الحكومة المغربية قد وضعت خطة للفترة من 2020 إلى 2022 ،تتضمن مجموعة من التدابير الرامية الى إنعاش قطاعه السياحي المتضرر جراء جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) .
 
وتشتمل الخطة التي تمت من خلال اتفاقية مشتركة بين وزارات الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، والسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، والتشغيل والادماج المهني، والجامعة الوطنية للسياحة، والتجمع المهني لبنوك المغرب، على أربعة محاور أساسية تهدف الى إعطاء دفعة قوية للقطاع.
 

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