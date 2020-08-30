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السفارة السعودية بالقاهرة توضح ملابسات مقتل أحد مواطنيها بمصر

الأحد، 30 أغسطس 2020 11:19 م
السفارة السعودية بالقاهرة توضح ملابسات مقتل أحد مواطنيها بمصر السفارة السعودية
كتبت: إيمان حنا

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ردت السفارة السعودية بالقاهرة على واقعة مقتل مواطن سعودي في مصر.
 
وأكدت السفارة السعودية في بيان أن ما تداولته عددًا من وسائل الإعلام عن مقتل مواطن سعودي في مصر، وردًا على العديد من الاستفسارات التي تلقتها سفارة المملكة العربية السعودية من وسائل الإعلام في هذا الشأن، تود السفارة بجمهورية مصر العربية أن توضح ظروف وملابسات الجريمة، حيث سبق وأن تلقت اتصالًا من الجهات الأمنية المصرية بالعثور على جثة المواطن السعودي داخل شقته الكائنة بحي السيدة زينب بالقاهرة، وعلى الفور باشرت السفارة الحادثة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة التي تمكنت من القبض على 4 متهمين في الجريمة، تشير التحقيقات الأولية أنها بدافع السرقة."
 
وأوضحت أن السفارة قامت بالتواصل مع أسرته ونقل جثمانه إلى المملكة بتاريخ 29 يوليو الماضي، وذلك بعد استكمال كل الإجراءات.
 
وتنتهز السفارة الفرصة لتجديد خالص التعازي والمواساة لأسرة المواطن، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
 
كما تود السفارة التنويه بجهود الجهات الأمنية المختصة في الشقيقة مصر، وسرعة تعاملها مع الجريمة، وتحركها الفوري، الذي أسفر عن ضبط المتهمين في وقت قياسي، والسفارة من جانبها مستمرة بالمتابعة مع الجهات الأمنية المختصة لمجريات التحقيق، والرفع بما يستجد للسلطات المختصة في المملكة ولأسرة القتيل رحمه الله.
 

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