الزراعة تفتش على 140 مركزا لبيع اللقاحات البيطرية ورصد 58 مركزا مخالفا

كتب عز النوبى

ذكر تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، قيام مديريات الطب البيطري بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة، في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الرقابة والتفتيش على منافذ بيع الأسماك واللحوم والأدوية واللقاحات البيطرية.

وأكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الذى حصل "اليوم السابع"، عليه قيام مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في 11 محافظة وهي (بنى سويف، الإسماعيلية، الشرقية، دمياط، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، سوهاج، الفيوم، الدقهلية، المنيا) وتم المرور والتفتيش على 140 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات ورصد 58 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات وتم اصدار قرارت الاغلاق للمخالفين .

فيما تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تكثف حملاتها الدورية والرقابة على صناعة وتداول الأعلاف واللقاحات البيطرية، لضمان الحصول على أعلاف ذو جودة عالية تحقق أعلى معدلات أداء للحيوان، بالتنسيق مع لجان تفتيش مفاجئة مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية الزراعة المختصة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

كم تقوم وزارة الزراعة، تسهيل إجراءات تسجيل مخاليط الأعلاف وإضافاتها المستوردة والمحلية، طبقاً للمعايير العلمية للحصول على أفضل معدلات أداء إنتاجي وتناسلي ومناعي، سواء كان للحيوان أو للدواجن، أو الأسماك، وتكثيف حملات التفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأعلاف والتي تقوم بتصنيع اعلاف من خامات منتهية الصلاحية ومخازن لأعلاف غير مرخص لهما بذلك.