الزراعة تتابع أنشطة مشروع تعزيز القدرات التسويقية للمزارعين ببنى سويف والمنيا

كتب عز النوبى

قام الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى والمنسق الوطنى لمشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين "برايم" بتفقد أنشطة المشروع فى محافظتى بنى سويف والمنيا حيث تم متابعة جلسات التفاوض وتوقيع عقود بين خمس جمعيات "تنتج محصول الفاصوليا الخضراء" وأحد شركات التصدير بالمحافظة ويأتى ذلك فى إطار جهود فريق عمل المشروع لتنفيذ مجموعة من العقود التسويقية والزراعات التعاقدية والتجميعية.

كما تفقد "عزوز" أيضا بعض الانشطة التابعة لمشروع برايم فى محافظة المنيا، إضافة الى المرور على منظومة زراعة الاسطح بمبنى الارشاد الزراعى بمديرية الزراعة ببنى سويف والتى يقدمها مشروع برايم كنموذج تطبيقى تجريبى لإرشاد المزارعين والمواطنين فى نطاق المحافظة حيث تم تدريب الطلاب بالمدارس والجامعات على زراعة الاسطح بشكل مجاني.

كما تفقد انشطة المشروع الخاصة بتطوير زراعة محاصيل الخضر والنباتات الطبيه والعطرية "والروزميرى والمورينجا والريحان" فضلا عن الزيتون والرمان والليمون والاستيفيا والتى تستخدم بديلا للسكر وكذلك بعض نباتات الزينة.

وقال الدكتور محمد القرش المدير التنفيذى للمشروع ، إن "برايم" هو احد نماذج التعاون بين وزارة الزراعة و الصندوق الدولى للتنمية الزراعية ايفاد حيث تم تنفيذ مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين منذ عام 2012 الا ان الفترة الاخيرة من عمر المشروع وفقا لتوجيهات معالى الوزير السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى شهدت طفرة كبيرة فى العمل مما ادى لمد فترة عمل المشروع لمدة عام حيث قام فى الاشهر القليلة الماضية بتوقيع اكثر من 142 تعاقد لصغار المزارعين على مساحات تتجاوز 50 ألف فدان كما تم تدريب اكثر من 5000 مزارع اضافة لتدريب مجالس ادارات الجمعيات الزراعية واللجان التسويقية التى ساهم فى تشكيلها المشروع ومن الجدير بالذكر ان المشروع قام بتطوير اكثر من 256 لجنة تسويقية و 185 جميعة متخصصة لرفع قدرات المزارعين.

وأشار القرش إلى أن تنفيذ هذه الانشطة ادت الى تحسين قدرات اكثر من 40 ألف أسرة فى قرى مصر بنطاق محافظات المشروع وهذا وفقا لما اصدرته وحدة الرصد بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وقد شارك المشروع فى تمويل انشطة المزارعين الانتاجية بتمويل وصل إلى 70 مليون دولار تم اقراضها من خلال البنوك المصرية ، وكان نصيب المرأة فى القروض تجاوز 40%من جملة المشروعات التى مولها المشروع.