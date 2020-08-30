اليوم السابع
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الرعاية الصحية : تطبيق مفاهيم الخدمة الفندقية بمستشفيات التأمين الصحى

الأحد، 30 أغسطس 2020 02:01 م
الرعاية الصحية : تطبيق مفاهيم الخدمة الفندقية بمستشفيات التأمين الصحى الدكتور شريف لاشين مدير عام الإدارة الفندقية بالهيئة العامة للرعاية الصحية
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور شريف لاشين مدير عام الإدارة الفندقية بالهيئة العامة للرعاية الصحية  أن الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة يسعي إلى تطبيق مفاهيم الخدمة الفندقية المتميزة في المستشفيات، والتي تسهم في وصول مجموعة مستشفيات الهيئة إلى مستوى الجودة الشاملة ويحقق رضاء المنتفعين.
 
 
وقال الدكتور شريف لاشين مدير عام الإدارة الفندقية بالهيئة العامة للرعاية الصحية في تصريحات لليوم السابع نستهدف تحقيق التفوق على المستويين الإكلنيكي والخدمي، وهو ما يرفع العائد الإستثمارى للهيئة ويعزز مواردها الذاتية ما يصب في صالح المنتفعين في النهاية بالاضافة إلي، تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة، وكذلك التطوير المستمر في مستويات تقديم الخدمات والرعاية الصحية لزيادة كسب ثقة المتعاملين.
 
 
وأشار الدكتور شريف لاشين مدير الإدارة الفندقية بهيئة الرعاية الصحية إلى أنه تم إعداد خطط وبرامج محددة لتطبيق برامج الفندقة فى الخدمة الطبية بجميع مستشفيات الهيئة، وتابع: الخدمة أصلا فى منظومة التأمين الصحى الشامل مميزة، وهناك مستوى أعلى، وهو مستوى الفندقة والتعامل الجيد مع العملاء، مضيفًا أن المسألة تحتاج إلى نشر الوعى بين العاملين بالمستشفيات.
 
وأوضح الدكتور شريف لاشين، أن تفسير الخدمة الفندقية يعنى خدمة طبية وعلاجية موحدة لكن الإقامة تختلف، فالخدمة سيكون مزود بها بعض المعايير كأن يحتاج منتفع غرفة منفردة أو سويت مثلا على أن يتحمل فارق الدرجة إذا رغب، لكن فى الطبيعى الخدمة الطبية واحدة، ويجريها نفس الأطباء لجميع المنتفعين والفارق فقط فى الإقامة، وتابع: طريقة التعامل واحدة وليس بها تميز أو أفضلية.
 
وتابع : سيتم عمل أجنحة فندقية تقدم أعلي مستوى من الجودة لافتا إلى أن ذلك سيكون معمم في جميع المستشفيات علي مستوى الجمهورية مضيفا أن مستشفيات الهيئة بها ثورة حقيقية من التقدم والرقي في أداء الخدمات للنزلاء مشيرا إلى أنه سيتم تغير مفاهيم كثيرة داخل المستشفيات في الفترة المقبلة مع تطبيق

 


الرعاية الصحية

الخدمات الفندقية

التأمين الصحي الشامل

منظومة التأمين الصحي الشامل

المستشفيات

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