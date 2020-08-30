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الرئيس يوجه بتكثيف التعاون مع "إينى" الإيطالية فى مجالى التنقيب والإنتاج بمصر

الأحد، 30 أغسطس 2020 04:05 م
الرئيس يوجه بتكثيف التعاون مع "إينى" الإيطالية فى مجالى التنقيب والإنتاج بمصر الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الشركة.
 
وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء جاء في إطار "متابعة نشاط الشركة الإيطالية في مجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر". 
 
وأشاد الرئيس بمسيرة التعاون المثمر مع شركة "إيني" الإيطالية معرباً عن دعمه لاستمرار الشركة في التوسع في أنشطتها الاستثمارية في مصر في مجالي التنقيب والانتاج، أخذاً في الاعتبار التزامها الدقيق في تنفيذ مشروعاتها وكذلك الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، موجهاً بمواصلة التعاون المكثف مع"إيني"، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها.
 
 
من جانبه؛ اعرب رئيس شركة "إيني" عن خالص التقدير والعرفان للرئيس لموقف مصر الداعم لايطاليا خلال الفترة العصيبة التي مرت بها  منذ اندلاع جائحة كورونا، مشيدا في هذا الاطار بالاجراءات الاحترازية الناجحة التي قامت بها الدولة بمواقع مشروعات انتاج البترول والغاز المختلفة والتي مكنت مصر باستمرار عمل الحقول والانتاج بطاقتها، مؤكداً أن مصر شريكاً هاماً لنشاط الشركة الإيطالية على مستوى العالم ومن ثم يتطلع لاستمرار تطوير نشاط الشركة في مصر في مجالي التنقيب والانتاج خاصة في المنطقة الغربية وايضاً البحر الاحمر. 
 

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