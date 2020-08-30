الرئيس البيلاروسى يظهر مجددا ببندقية كلاشينكوف أمام المحتجين

كتب أحمد عرفة

ظهر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مجددا وهو يحمل بندقيته أمام قصر الاستقلال في مينسك، تزامنا مع تجمع حشود من المعارضة عند القصر المذكور. ووفقا لموقع روسيا اليوم فإن الصورة الجديدة للوكاشينكو أرسلتها المتحدثة باسمه ناتاليا أسيمونت، ردا على سؤال حول مكان تواجد الرئيس البيلاروسى وما إذا كان يتابع الأوضاع في مينسك.

وأوضح صحفيون مقربون من المكتب الإعلامي للرئاسة البيلاروسية أن الصورة التطقت ظهر اليوم الأحد في وقت تجمع فيه الحشد المتجول قرب قصر الاستقلال، وكان الرئيس هناك أيضا.

ودفعت السلطات البيلاروسية بتعزيزات عسكرية إلى منطقة قصر الاستقلال، حيث وصلت إليها 4 عربات جند مصفحة وقوات خاصة تابعة للشرطة ودعا الأمن البيلاروسي المتظاهرين لـ"العودة إلى بيوتهم"، وانصرف معظم المحتجين من المكان ووفقا لوزارة الداخلية البيلاروسية، تم توقيف 125 شخصا خلال ساعتين أثناء المظاهرات.