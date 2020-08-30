الديمقراطيون يرفضون زيارة ترامب لمدينة كينوشا لأنها ستؤدى لتفاقم الاحتجاجات

واشنطن (رويترز)

قال الديمقراطى مانديلا بارنز نائب حاكم ولاية ويسكونسن الأمريكية، اليوم الأحد، إنه ينبغى ألا يزور الرئيس دونالد ترامب مدينة كينوشا التى تفجرت فيها الاحتجاجات الأسبوع الماضى بعد إطلاق شرطى أبيض النار على رجل أسود أمام أطفاله.

وقال البيت الأبيض فى وقت متأخر من مساء أمس السبت إن الرئيس الجمهوري، الذى يتخذ موقفا صارما إزاء الاحتجاجات المناهضة للعنصرية فى البلاد، سيزور المدينة يوم الثلاثاء، مما أثار قلق الديمقراطيين من أن تؤدى الزيارة لتفاقم الاضطرابات.

وقال بارنز لقناة سي.إن.إن "ركزوا مؤتمرا بأكمله على بث المزيد من الانقسام حيال ما يحدث فى كينوشا"، فى إشارة إلى المؤتمر الوطنى للحزب الجمهورى الذى عُقد الأسبوع الماضي.

وأضاف "لذا لا أعلم كيف ينوى الرئيس، بالنظر إلى أى من تصريحاته السابقة، أن يأتى إلى هنا ليكون معنا، ونحن لسنا بحاجة إلى ذلك الآن بالتأكيد".

وأدى إطلاق النار على جيكوب بليك يوم 22 أغسطس آب أمام ثلاثة من أطفاله إلى جعل كينوشا، وهى مدينة معظم سكانها من البيض، إلى أحدث بؤرة ساخنة فى صيف يشهد مظاهرات ضد وحشية الشرطة وعنصريتها، ويتهم المنتقدون ترامب بالسعى لتأجيج العنف عبر خطاباته.

وينفى الجمهوريون ذلك قائلين إن ترامب يريد فرض القانون والنظام من جديد.