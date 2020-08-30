الداخلية تحبط تهريب مخطوطات أثرية خارج البلاد..صور

كتب محمود عبد الراضى

أحبطت الداخلية محاولة تهريب عدد من القطع الآثرية إلى خارج البلاد، حثي نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة تهريب عدد من القطع الآثرية إلى خارج البلاد عبر مطار برج العرب.

وتمكنت الخدمات الأمنية التابعة لإدارة شرطة موانى الإسكندرية والمعينة بمطار برج العرب أثناء فحص أمتعة الركاب المغادرين البلاد متجهين إلى إحدى الدول العربية من ضبط "راكب مصرى حاصل على دبلوم – مقيم بالإسكندرية " وبحوزته ضمن أمتعته عدد كبير من القطع الآثرية مخفاة بين قطع من الإنتيكات وعاديات خان الخليلى ، بقصد تهريبها إلى خارج البلاد.

وتم تشكيل لجنة فنية لفحص المضبوطات أسفرت أعمالها عن ضبط 11 مخطوط مكتوب بخط اليد تحوى تفسير وشرح للقرآن الكريم لإبن ترك آثرية وترجع للعصر الإسلامى العثمانى ، وكتابين مخطوطان بخط اليد أحدهما جزء من القرآن الكريم آثرية وترجع للعصر الإسلامى العثماني و 10 مخطوطات بخط اليد لعقود زواج وطلاق آثرية وترجع للعصر الإسلامى العثمانى، وكتاب صغير الحجم آثرى ويرجع للعصر الإسلامى العثمانى، وساعة فضية اللون ترجع لعصر الملك فؤاد ، و 4 قطع عملات معدنية نحاسية خاصة بإحدى الدول العربية ، بالإضافة إلى مجموعة من المضبوطات غير الآثرية حديثة الصنع ولا تخضع لقانون حماية الآثار .

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات وقيامه بشرائها من مواقع التواصل الإجتماعى على شبكة الإنترنت بقصد الإتجار .