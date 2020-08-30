اليوم السابع
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الداخلية السودانية: الفيضانات أودت بحياة 90 شخصا ودمرت آلاف المنازل

الأحد، 30 أغسطس 2020 09:26 م
الداخلية السودانية: الفيضانات أودت بحياة 90 شخصا ودمرت آلاف المنازل فيضانات السودان
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الداخلية السودانية، اليوم الأحد أن الفيضانات في الخرطوم والمدن السودانية أودت بحياة ما لا يقل عن 90 شخصا ودمرت الآلاف من المنازل، وذلك وفق خبر لشبكة "سكاى نيوز".

وأوضحت "الداخلية السودانية"، أن الأضرار وصلت إلى أيضا إلى تدمير 149 مرفقا، و318 من المتاجر والمخازن، ونفوق 5 آلاف و379 من المواشى.

يذكر أن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وجه السلطات المختصة بإنشاء غرف طوارئ خاصة، لترتيب مساعدات للمتضررين من السيول والفيضانات.
 

 


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