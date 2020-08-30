اليوم السابع
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الجيزة تستقبل 38 ألف عبوة مستلزمات طبية من المنظمة الدولية للهجرة.. صور

الأحد، 30 أغسطس 2020 11:30 ص
الجيزة تستقبل 38 ألف عبوة مستلزمات طبية من المنظمة الدولية للهجرة.. صور محافظة الجيزة تتسلم المستلزمات الطبية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على الدور الكبير الذى يلعبه المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والمنظمات المهتمة بتنمية المجتمع مؤكدا على التعاون المثمر مع تلك المنظمات بما يضمن تقديم خدمات أفضل لمواطنى الجيزة.
 
وفى ذلك الاطار استقبلت اليوم هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لخدمة المجتمع وشؤن البيئة رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة بديوان عام المحافظة حيث تسلمت نائب المحافظ مساعدات طبيه تبلغ حوالى 38 ألف عبوة طبيه متنوعة ما بين أدوية ومستلزمات طبية.
 
وأشارت نائب المحافظ أنة تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فقد تم توجيه المستلزمات الطبية على الفور الى مديرية الصحة بالجيزة لتوزيعها على المراكز والوحدات الصحية بالمحافظة وفقا للنواقص والاحتياجات التى تم رصدها .
 
واثنت هند عبد الحليم على التعاون القائم بين محافظة الجيزة والمنظمة الدولية للهجرة وذلك فى اطار دور المنظمة فى تقديم الخدمات والمساعدات للدول والجهات الفاعلة ذات الصلة بقضية الهجرة وذلك لتقليل الكلفة على المهاجرين والمجتمع .
 
وأشارت إلى أن الفترة السابقة شهدت تعاون المنظمة مع المحافظة من خلال الدور التوعوى الذى تلعبه المنظمة وكذلك تم تقديم مستلزمات وقائية من فيروس كورونا لعدد 700 رائدة بالمحافظة.
 
شارك فى فعاليات استلام المستلزمات الطبية الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة ومسؤلى بعثة المنظمة الدولية للهجرة .
 
 
 
محافظة الجيزة تتسلم المستلزمات الطبية (1)
محافظة الجيزة تتسلم المستلزمات الطبية 

محافظة الجيزة تتسلم المستلزمات الطبية (2)
محافظة الجيزة تتسلم المستلزمات الطبية 

محافظة الجيزة تتسلم المستلزمات الطبية (3)
محافظة الجيزة تتسلم المستلزمات الطبية 

محافظة الجيزة تتسلم المستلزمات الطبية (4)
محافظة الجيزة تتسلم المستلزمات الطبية 

محافظة الجيزة تتسلم المستلزمات الطبية (5)
محافظة الجيزة تتسلم المستلزمات الطبية 
 

الجيزة

مستلزمات طبية

محافظة الجيزة

كورونا

فيروس كورونا

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