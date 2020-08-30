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التعليم تعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2020 وتعلن الأوائل بعد قليل

الأحد، 30 أغسطس 2020 11:13 ص
التعليم تعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2020 وتعلن الأوائل بعد قليل الدكتور طارق شوقى
كتب محمود طه حسين

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تعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد قليل نتيجة الدبلومات الفنية 2020، وتعلن أسماء الأوائل، حيث أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن الاعتماد والإعلان الرسمى لنتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2020، سيكون 12:30  اليوم الأحد، وسيكون هناك بيان إعلامي عن نسب النجاح في الشهادات المختلفة للدبلومات الفنية، موضحا أن نسب النجاح أقل بعض الشئ من نسب العام الماضى.
 
وتابع نائب وزير التربية : سيكون هناك بيان إعلامى أخر عن أوائل الشهادات المختلفة والدرجات التي حصلوا عليها وعلي أى حال عدد الأوائل هذا العام أقل قليلا من العام الماضي وبالطبع البنات مكتسحات لقائمة الأوائل.
 
 
وشدد رئيس الامتحانات على أنه تم تحديد الأوائل وسيكون عددهم فوق ال 30 طالب وطالبة من جميع نوعيات الدبلومات الفنية، مشيرا إلى أن من يدخل امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية 236 ألف طالب فى دبلوم الثلاث سنوات و3 آلاف فى دبلوم الخمس سنوات بإجمالى 239 ألف طالب وطالبة سوف يؤدون امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية 2020.
 

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