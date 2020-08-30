التعليم تضبط حالتين غش بامتحان الديناميكا للثانوية العامة دور ثان

كتب محمود طه حسين

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، في سابع أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2019/2020، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، بإجمالي عدد (3906) طالب/طالبة.

كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية) بإجمالي عدد (1) طالب، وأدي طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء) لشعبتي العلوم والرياضيات بإجمالي عدد (1) طالب.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالتين غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وذلك بمحافظات "أسيوط (إدارة البداري)، والقليوبية (إدارة بنها)"، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن يوم الأثنين الموافق 31/8/2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، كما يؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، وطلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولي) في الفترة الأولي، ومادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) في الفترة الثانية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا)، وشعبة الرياضيات الاختبار في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات).