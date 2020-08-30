التعليم الفنى تؤكد انخفاض مؤشرات النجاح عن العام الماضى بسبب كورونا

كتب محمد عبد المجيد

قال محمد مجاهد نائب، وزير التعليم الفني، أن هناك تفوقا للبنات عن البنين هذا العام، ومؤشرات النتيجة أقل عن العام الماضى بسبب الانتظار الطويل الذى حدث نتيجة كورونا، والتعلم بالطرق المختلفة ليست من بينها المواجهة وجها لوجه.



وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم الفني، خلال مداخلة ببرنامج حضرة المواطن المذاع على فضائية الحدث اليوم، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن مدارس الخمس سنوات نتيجتها عالية فى حدود 80%، وأن المتوسط العام للنتائج 60% هذا العام.



وأشار الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم الفني، إلى أن هناك 11 مدرسة جديدة، سيتم دخولها الخدمة هذا العام، بالإضافة لـ4 مدارس هذا العام، ومنها بالمشاركة مع وزارة الاتصالات، ومدرسة فى مجال توزيع المنتجات، وأخرى فى مجال التصنيع الغذائي، وأخيرا مدرسة جديدة ستكون بمنطقة جبل الجلالة.



واعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019/ 2020 – الدور الأول.



وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى بأنه قد تم إجراء امتحانات الدبلومات هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد، وقد تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع أنواعها عدد (755276) طالب وطالبة، حضر منهم (752237) موزعين على 2986 لجنة سير امتحان.