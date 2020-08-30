التعاون الإسلامي تدين استهداف الحوثيين لمطار أبها

وكالات

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان اليوم، استهداف المسافرين والعاملين في مطار أبها الدولي بطائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وإسقاطها.



وأفادت وكالة الانباء السعودية، أن الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أشاد بيقظة قوات التحالف لتمكنها من اعتراض الطائرات المفخخة والصواريخ الباليستية التي تطلقها ميليشيا الحوثي الإرهابية، معرباً في الوقت ذاته عن إدانته واستنكاره الشديدين للأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.



وأكد الأمين العام تأييد المنظمة لبيان التحالف الذي يؤكد أنه "أمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية سيستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفي".