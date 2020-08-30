التحالف العربى يؤكد اعتراض وتدمير زورق مفخخ بجنوب البحر الأحمر

كتب أحمد عرفة

أكد التحالف العربى، اعتراض وتدمير زورق مفخخ بجنوب البحر الأحمر، موضحا أن الميليشيات الحوثية أطلقت الزورق المفخخ من محافظة الحديدة، موضحا أيضا استمرار تنفيذ الإجراءات ضد الميليشيا لتدمير قدراتها المهددة للأمن الإقليمي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، مساء يوم الأحد، إنها اعترضت ودمرت زورقا مفخخا مسيرا عن بعد أطلقه الحوثيون من محافظة الحديدة، حيث قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف البحرية رصدت مساء الأحد محاولة الحوثيين القيام بعمل عدائي وإرهابي جنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد، أطلقته من محافظة الحديدة.

ولفت العقيد المالكي إلى أنه تم تدمير الزورق المفخخ والذي يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية، لافتا إلى أن الحوثيين تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن ذلك يعد انتهاكا واضحا وصريحا للقانون الدولي الإنساني وكذلك انتهاك لنصوص "اتفاق ستوكهولم" لوقف إطلاق النار بالحديدة، مشيرا إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الحوثيين وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.