التأمينات توضح الفئات الجديدة المستفيدة من العلاوات الخمس للمعاشات

كتب مدحت وهبة

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، برئاسة اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة، صرف العلاوات الخمس لما يقرب من 60 ألف مستفيد جديد من المؤسسات الصحفية وكذلك العاملين فى القطاع الخاص وأيضا من القطاع الحكومى ممن سقطوا من صرف العلاوات الخمس رغم أحقيتهم للعلاوة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

ودرست وزارة التضامن الاجتماعىُ والهيئة العامة للتامين الاجتماعىُ موقف 232 منشأة من القطاع الخاص فيما يتعلق بالعلاوات الخمس وتبين أن منهىم 77 منشأة لا يتوافر بها شروط استحقاق العلاوات الخمس لهم وعدد 64 منشأة لديها 24022 ألف عامل يستفيدون من العلاوات الخمس، وسيقومون بصرف الدفعة الأولى أول سبتمبر أيضا، كما يوجد 90 منشأة تقوم الهيئة بالمتابعة معها منذ أكثر من 3 أسابيع، وفى حالة تقديم كافة المستندات والتأكد من توافر شروط الاستحقاق للعلاوات الخمس سيتم الصرف لهم، وأن إجمالى من سيتم صرف العلاوات الخمس من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية ومن سقطوا من القطاع الحكومى أول سبتمبر المقبل يبلغ عددهم ما يقرب من 60 ألف مستفيد، وسيتم أيضا صرف فارق المعاشات عن هذه العلاوات عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر أول شهر سبتمبر المقبل.

وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أعلن عن رؤية الهيئة خلال فترة توليه المسئولية، كاشفا عن رؤيته بتحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أي خدمة تأمينية، ووضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين في الهيئة، ورفع كفاءة العاملين في الهيئة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.

وأضاف عوض، أن نظام التأمينات هو نظام ضخم يتعامل مع عدد كبير من المواطنين يتخطي 25 مليون مواطن يتعاملون بشكل مباشر مع نظام التأمينات، مضيفا أن التحدي الأكبر للهيئة هو إنهاء معاناة المواطن وتعزيز الثقة بكل المتعاملين مع الهيئة، بالإضافة إلى التوسع في التغطيات التأمينية.