البورصة السعودية تصعد بفضل مكاسب القطاع المالى ودبى تهبط

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية مرتفعة اليوم الأحد، وصعدت البورصة السعودية بفضل مكاسب القطاع المالي.

وتقدم مؤشر المملكة 0.6 بالمئة، إذ ارتفع سهم بنك الرياض 2.1 بالمئة، وزاد سهم مجموعة سامبا المالية 1.5 بالمئة.

أطلقت البورصة السعودية أول سوق لها لمشتقات المؤشرات ودار مقاصة اليوم الأحد باستخدام تكنولوجيا ناسداك، في إطار استراتيجية لزيادة جاذبية البورصة لدى المستثمرين الأجانب.

وفي 2019، انضمت البورصة لمؤشري فوتسي وإم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، مما جلب مزيدا من الأموال من الخارج.

وزاد سهم شركة النفط العملاقة أرمكو السعودية 0.3 بالمئة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان قوله اليوم إن شركة النفط السعودية العملاقة اكتشفت حقلين جديدين للنفط والغاز، في أبرق التلول بمنطقة الحدود الشمالية وبمنطقة الجوف.

ونزل مؤشر دبي 0.3 بالمئة، حيث خسر سهم دو للاتصالات 3.9 بالمئة وفقد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.9 بالمئة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة، مدعوما بصعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 1.1 بالمئة.

وبورصة البحرين مغلقة اليوم في عطلة عامة.

فيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. زاد المؤشر 0.6 بالمئة إلى 7984 نقطة.

أبوظبي.. صعد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 4538 نقطة.

دبي.. هبط المؤشر 0.3 بالمئة ليسجل 2261 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 3752 نقطة.

الكويت.. صعد المؤشر 0.4 بالمئة ليسجل 5875 نقطة.