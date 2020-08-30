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الإمارات تزف بشرى.. لا وفيات بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأحد، 30 أغسطس 2020 06:27 م
الإمارات تزف بشرى.. لا وفيات بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية كورونا- أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن إجرائها 88803 فحوص جديدة لفيروس «كورونا» المستجد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي بحسب صحيفة البيان الاماراتية.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 69328 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 341 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 60202. كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كورونا

الامارات

وباء كورونا

فيروس كورونا

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