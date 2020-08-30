الإفراج عن ناشط مثلى الجنسية فى بولندا اتهم بتدنيس الآثار الدينية

كتبت: هناء أبو العز

أُطلقت محكمة وارسو البولندية، اليوم، سراح الناشط المثلى الجنسية ماجورزاتا سزوتوفيتش من مجموعة "أوقفوا الهراء"، من الحجز بعد ثلاثة أسابيع من الحبس.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام ، فقد تم احتجازه في سجن ،على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال غرب وارسو، ونظرًا لعدم وجود أسباب أخرى للاحتجاز ، أمرت المحكمة بالإفراج الفوري عنها.

ويظهر الناشط رسميًا في سجلات المحكمة كرجل تحت اسم ميشال ، لكنه يعرف بأنها امرأة ، ويطلق على نفسه اسم مارجو.

كما تم اتهام مجموعة مارجو الناشطة بتعليق أعلام LGBT ورموز أناركية على العديد من المعالم الأثرية في وارسو ، بما في ذلك تمثال ليسوع.

واتُهم ثلاثة من الجناة المزعومين بتدنيس الآثار وانتهاك المشاعر الدينية، وهى اتهامات قد تصل عقوبتها إلى ما يصل إلى عامين في السجن في بولندا.

وأوضحت وسائل الإعلام البولندية التحقيق ضد سزوتوفيتش في منتصف يوليو أن الاعتقال كان له علاقة بحادث تخريب، وكان الناشط قد اعتقل فيه سابقًا في وقت قصير.

على وجه التحديد ، يتعلق الأمر بحافلة مناهضة للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية تم إيقافها في 27 يونيو من قبل نشطاء من جماعتهم في وارسو.

وتحطمت المرايا الخارجية وأزيلت لوحات السيارات ومزقت الإطارات، ومزق النشطاء رسائل الكراهية في الحافلة واستبدلوها بشعار "أوقفوا الهراء"