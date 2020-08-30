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الأول على الثانوى الصناعى نظام 5 سنوات: حلم حياتى الالتحاق بكلية الهندسة

الأحد، 30 أغسطس 2020 06:00 م
الأول على الثانوى الصناعى نظام 5 سنوات: حلم حياتى الالتحاق بكلية الهندسة الطالب وأسرته
المنوفية - محمد فتحى

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أعرب محمد محمود عبد الرازق مصطفى صاحب الترتيب الأول على مستوى الجمهورية بالثانوية الصناعية نظام 5 سنوات قسم التبريد والتكييف عن سعادته البالغة بتفوقه وحصوله على هذا المركز، قائلا: "عرفت خبر نجاحى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ولم أقدر أن أصف سعادتى عندما علمت الخبر".

 

وأضاف عبد الرازق الطالب بمدرسة الشيخ محمد محمود عزب بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "كنت أذاكر يوميا ما لا يقل عن 8 ساعات يوميا لكى أحقق ما أتمنى، حلمى الالتحاق بكلية الهندسة جامعة المنوفية، لكى أحقق حلم والدى ووالدتى، اللذان تعبا من أجلى ولم يبخلا عليا نهائيا بأى شئ".

 

وتابع: "كنت حريص كل الحرص على أخذ الدروس الخصوصية فى المواد التى كنت أحتاج أن أحصل على أعلى الدرجات لتحقيق حلم العمر وهو الالتحاق بكلية الهندسة".


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