اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أغسطس 2020 08:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الأول بالدبلومات الفندقية يؤكد تميز التعليم الفنى عن العام فى الجانب العملى

الأحد، 30 أغسطس 2020 07:05 م
الأول بالدبلومات الفندقية يؤكد تميز التعليم الفنى عن العام فى الجانب العملى الطالب عبد الله منصور ووالديه
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد عبد الله منصور عبد الغفار، الأول على التعليم الفنى الفندقى بمدرسة بهتيم الفنية المتقدمة للشئةن الفندقية والخدمات السياحية بنظام الـ 5 سنوات، على سعادته بتحقيق التفوق العلمى ووصوله لتلك المنزلة من التفوق والعلم، قائلا "الحمد لله ربنا مبيضيعش مجهود أى واحد تعب، وأنا كنت بذاكر 12 ساعة فى اليوم فى أزمة كورونا".

وأضاف "عبد الله"، أن والده يعمل ترزيا وهو كان يعمل معه فى فترات الفراغ، مشيرا إلى أنه يحب مجال الطهى جدا، من خلال مشاهدته للطهاة المحترفين ومثله الأعلى "الشيف الشربيني"، مؤكدا أنه سيلتحق بكلية السياحة والفنادق، وسيعمل على تحضير دبلومة فى التغذية.

وتابع، أن أسرته مكونة من الأب ترزى والأم ربة منزل، و٤ أشقاء هو الأكبر ويليه شقيقه بالمعهد العالى نظم ومعلومات وأخر فى الصف الثالث الإعدادى والأخت الصغرى بالصف الثانى الابتدائي.

وأشار، إلى أنه لايوجد فرق بين التعليم العام والفني، وأى شخص فى مجال لابد أن يهتم به ويجتهد فيه، مشيرا إلى أن التعليم الفنى تميز عن العام بأنه يهتم بالجانب العملى جيدا.

 

 

الطالب عبد الله منصور 2

الطالب عبد الله منصور 2

 

الطالب عبد الله منصور 3
الطالب عبد الله منصور 3

 

الطالب عبد الله منصور ووالده
الطالب عبد الله منصور ووالده

 

الطالب عبد الله منصور ووالديه
الطالب عبد الله منصور ووالديه

 

الطالب عبد الله منصور
الطالب عبد الله منصور

 


اخبار القليوبية

الدبلومات الفنية

امتحانات الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية

المدارس الفندقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الثانية مكرر فى الدبلومات الفنية: اعتمد على المدرسة فقط

الأحد، 30 أغسطس 2020 04:00 م

الأولى على الدبلومات الفنية تجارى : حلم حياتى الالتحاق بكلية التجارة

الأحد، 30 أغسطس 2020 03:57 م

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 الآن برقم الجلوس

الأحد، 30 أغسطس 2020 03:48 م

التعليم تعلن نتيجة الدبلومات الفنية على موقعها بعد قليل

الأحد، 30 أغسطس 2020 03:15 م

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. 82% نسبة النجاح فى دبلوم الـ5 سنوات.. و61% الثلاث سنوات و79.72% المزدوج.. وحرمان 66 طالبا من الامتحان لمدة عامين.. و29 طالبًا من الأوائل.. صور

الأحد، 30 أغسطس 2020 03:02 م

الناجح يرفع إيده.. أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2020

الأحد، 30 أغسطس 2020 02:30 م

ننشر صور وأسماء أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2020

الأحد، 30 أغسطس 2020 01:53 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة