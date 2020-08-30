الأول بالدبلومات الفندقية يؤكد تميز التعليم الفنى عن العام فى الجانب العملى

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الله منصور عبد الغفار، الأول على التعليم الفنى الفندقى بمدرسة بهتيم الفنية المتقدمة للشئةن الفندقية والخدمات السياحية بنظام الـ 5 سنوات، على سعادته بتحقيق التفوق العلمى ووصوله لتلك المنزلة من التفوق والعلم، قائلا "الحمد لله ربنا مبيضيعش مجهود أى واحد تعب، وأنا كنت بذاكر 12 ساعة فى اليوم فى أزمة كورونا".

وأضاف "عبد الله"، أن والده يعمل ترزيا وهو كان يعمل معه فى فترات الفراغ، مشيرا إلى أنه يحب مجال الطهى جدا، من خلال مشاهدته للطهاة المحترفين ومثله الأعلى "الشيف الشربيني"، مؤكدا أنه سيلتحق بكلية السياحة والفنادق، وسيعمل على تحضير دبلومة فى التغذية.

وتابع، أن أسرته مكونة من الأب ترزى والأم ربة منزل، و٤ أشقاء هو الأكبر ويليه شقيقه بالمعهد العالى نظم ومعلومات وأخر فى الصف الثالث الإعدادى والأخت الصغرى بالصف الثانى الابتدائي.

وأشار، إلى أنه لايوجد فرق بين التعليم العام والفني، وأى شخص فى مجال لابد أن يهتم به ويجتهد فيه، مشيرا إلى أن التعليم الفنى تميز عن العام بأنه يهتم بالجانب العملى جيدا.

الطالب عبد الله منصور 2



الطالب عبد الله منصور 3



الطالب عبد الله منصور ووالده



الطالب عبد الله منصور ووالديه