الأولى على المدارس الفنية: رفضت أدخل ثانوى عام وحققت ما اتمناه فى الدبلوم

عبرت الطالبة شهد جمال يونس عبد اللطيف، من أوائل المدارس الثانوية للشئون الفندقية والخدمات السياحية، نظام ثلاث سنوات، عن سعادتها بتفوقها وكونها من الأوائل، مشيرا إلى أنها ستدخل كلية التجارة وستواصل تفوقها.

وأضافت الأولى على المدارس الفنية، لـ"اليوم السابع"، أن تنسيقها فى الإعدادى كان يدخلها مدارس الثانوى العام، ولكنها فضلت دخول المدارس الفنية كونها أسهل من الثانوية العامة وفى نفس الوقت ستحقق ما تتمناه وتتفوق، ووالدتها ساعدتها فى ذلك وأقنعتها.

وتابعت: "ضغطت على نفسى فى المذاكرة حتى تمكنت من التفوق وأصبحت الأولى"، قائلة: "نفسى وزير التعليم يوجه بمزيد من الاهتمام بالمدارس الفنية والتعليم الفنى بما يعادل الاهتمام بمدارس الثانوية العامة، فى كل المجالات حتى تتكافئ الفرص".

اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019/ 2020 – الدور الأول.

وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى بأنه قد تم إجراء امتحانات الدبلومات هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد، وقد تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع أنواعها عدد (755276) طالب وطالبة، حضر منهم (752237) موزعين على 2986 لجنة سير امتحان.

وجاءت مؤشرات النتيجة على النحو التالى:

أولًا: أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفنى نظام السنوات الخمس:

عدد طلبة التعليم التجارى (4379) بنسبة نجاح 93.76% بزيادة 7.31% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الفندقى (3735) بنسبة نجاح 66.47% بانخفاض 18.56% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الزراعى (224) بنسبة نجاح 64.13% بانخفاض 31.27% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الصناعى (7953) بنسبة نجاح 84.29% بانخفاض 2.56% عن العام الماضي.

الإجمالى العام للخمس سنوات (16291) بنسبة نجاح 82.48% بانخفاض 3.99% عن العام الماضي.

ثانيًا: أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفنى نظام السنوات الثلاث:

عدد طلبة التعليم التجارى (262334) بنسبة نجاح 58.88% بانخفاض 4.28% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الفندقى (15680) بنسبة نجاح 79.95% بزيادة 3.56% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الزراعى (70710) بنسبة نجاح 48.26% بزيادة 5.56% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الصناعى (303957) بنسبة نجاح 65.37% بانخفاض 0.81% عن العام الماضي.

الإجمالى العام للثلاث سنوات (652681) بنسبة نجاح 61.26% بانخفاض 1.29% عن العام الماضي.

ثالثًا: التعليم والتدريب المزدوج:

إجمالى أعداد طلبة التعليم والتدريب المزدوج المتقدمين للامتحان لتخصصات التجارى والفندقى والزراعى والصناعى (15507) طالب وطالبة بنسبة نجاح 79.72% بانخفاض 3.77% عن العام الماضي.



رابعًا: الإعداد المهني:

بلغ إجمالى أعداد طلبة (إعداد المهني) المتقدمين للامتحان لتخصصات الفندقى والزراعى والصناعى (70797) طالبا وطالبة بنسبة نجاح 39.65% بانخفاض 2.94% عن العام الماضي.