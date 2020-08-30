الأولى على الدبلومات الفنية تجارى : حلم حياتى الالتحاق بكلية التجارة

المنوفية - محمد فتحى - محمود شاكر

بعيون كلها أمل ونظرات لا تعرف اليأس وإرادة حديدية يمكنها ان تصهر الحديد، وطموح لا يعرف النوم، عكفت الطالبة حسناء محروس سعد سماحة الطالبة بمدرسة أشمون التجارية المتقدمة، على تحقيق حلمها الذى طالما حلمت به لسنوات طويلة، بان تحقق التفوق وتحصل على المركز الاول بالدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة التجارية نظام السنوات الخمس .

وقالت حسناء، أن خبر حصولها على المركز الاول على مستوى الجمهورية كان بمثابة المفأجاة السعيدة التى لم تتخيل رد فعلها ما بين الفرحة والبكاء، مشاعر مختلطة، وجميعها تعبر عن نتيجة تعب وصبر استمر لمدة 5 سنوات حتى كلل الله هذا التعب بالفرحة والسعادة .

واضافت حسناء الحاصلة على مجموع 485 من إجمالى عدد درجات 500 درجة بنسبة 97 % ، وهو مجموع اكدت انها تعبت فيه كثيرا حتى تمكنت من الحصول عليه بفضل تعاون أسرتها معها بشكل كبير، موجهة كل الشكر لكل من عاونها فى سبيل التفوق سواء من مدرسيها وزملاؤها وكل من عاونها .

واوضحت حسناء أنها كانت تذاكر عدد ساعات وصل الى 6 ساعات يوميا ولكن العدد فى الساعات لم يكن مقياس النجاح وانما الهدف هو الاساس فى النجاح، وان يضع الكالبهدفا امامة يتمكن من النجاح والتفوق .

وأضافت حسناء، أن كورونا لم تكن عائقا على تفوقها، وانما كانت من اهم الاسباب التى ساعدت فى نجاحى وتفوقى، وانها وفرت الوقت اللازم حتى اتمكن من التحصيل والتفوق .

وتابعت حسناء ، الدروس الخصوصية لم تكن من ضمن الاسس التى اعتمدت عليها نهائيا، وأن الاعتماد على المجهودات الذاتية الكاملة تساعد كثيرا فى التفوق والنجاح لافته إلى دور هيئة التدريس بالمدرسة والتى ساعدتها بشكل .

واستطردت حسناء، أن أسرتها ساعدتها بشكل كبير وان والدها الذى توفى منذ 5 سنوات كان أمنيته ان تكون نجلته من المتميزين دائما وانها بعد وفاته كان امامها هدف ان تحقق التميز الذى اهدته له .

وأكدت حسناء أنها تتمنى الالتحاق بكلية التجارة لانها تعشق تلك الكلية العريقة وانها تناشد بان يتم توفير وظيفة لها لتساعدها على الدراسة بشكل كامل وحتى لا يكون هناك اى معوقات .

من جانبة اعرب سعيد حنفى مدير المدرسة عن خالص سعادته بما يحققة طلاب المدرسة من تقدم وتفوق، والذى يتكرر سنويا بدخول احد ابنائها ضمن اوائل الجمهورية، وذلك لوجود اكثر من مثال بالمدرسة حقق التقدم والتميز بشكل كبير، مةدؤكدا ان المدرسة واداراتها والتعليم الفنى لا يدخرون جهدا فى سبيل النهوض بالعملية للتعليمية، ومن اجل التميز بابنائنا الطلاب والوصول بهم الى بر الأمان .

من جانبها اكدت والدة الطالبة انها حققت التقدم والتميز وحلمها فى التقدم وانها كللت تعبها والذى لم يضيع هدرا وتمكنت من ان تحقق حلمى وحلم والدها فى التميز والتقدم ، واتمنى لها التقدم والنجاح دائما، وفرحتى لا توصف .