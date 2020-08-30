اليوم السابع
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الأحد، 30 أغسطس 2020 03:00 ص
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الأوقاف توزيع 17 طنًا من لحوم صكوك الأضاحى في 5 محافظات اليوم

الأحد، 30 أغسطس 2020 03:00 ص
الأوقاف توزيع 17 طنًا من لحوم صكوك الأضاحى في 5 محافظات اليوم سيارات لحوم صكوك الأضاحى
كتب على عبد الرحمن

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توزع وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، 17 طنًا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "المنوفية - الإسماعيلية - القليوبية - الجيزة - القاهرة"، بواقع 4 أطنان لمحافظتى "المنوفية والقليوبية"، و3 أطنان لكل من محافظة "الإسماعيلية والجيزة والقاهرة"، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي .

وتصل وزارة الأوقاف، اليوم بإجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي إلى 366 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.


الأوقاف

لحوم صكوك الاضاحى

صكوك الاضاحى

اخبار الاوقاف

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