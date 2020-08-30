ويأتي تسجيل هذا العدد المرتفع من الإصابات خلال يوم واحد، عقب إعلان ​الحكومة​ تمديدها عددًا من إجراءات الحجر الصحي حتى 20 من الشهر المقبل.
وسمحت السلطات الأرجنتينيه يوم الجمعة الماضية - في كل أنحاء البلاد - بالتجمعات التي تضم 10 أشخاص حدًّا أقصى في الهواء الطلق، شرط وضع كمامات والإبقاء على مسافة مترين بين فرد وآخَر.