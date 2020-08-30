بيونس آيريس (أ ش أ)

أعلنت ​وزارة​ الصحة ​الأرجنتينية، أن ​الإصابات​ ب​فيروس كورونا​ المستجد بالبلاد تجاوزت عتبة الـ400 ألف حالة بعد تسجيل رقم قياسي بلغ 9 آلاف و230 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية و82 حالة وفاة، وأشارت الوزارة في بيانها - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأحد، إلى أن عدد الوفيات جراء جائحة كورونا وصل إلى 8 آلاف و353 حالة من أصل 401 ألف و226 إصابة.